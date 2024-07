Príncipe Harry e Meghan Markle comparecem à premiação esportiva e Serena Williams os cita em discurso de abertura

Na noite da última quinta-feira, dia 11, o Príncipe Harry e Meghan Markle marcaram presença no ESPY AWARDS 2024. A premiação, também conhecida como o Oscar do Esporte Americano, celebra e premia os desempenhos atléticos individuais e em equipes relacionado aos esportes.

Quem apresentou a edição deste ano foi Serena Williams. Em seu monólogo de abertura, a atleta mencionou a presença do duque e da duquesa de Sussex, que são seus amigos há anos.

- É bom, na verdade, só com bastante frequência eu consigo estar em uma sala com a realeza de verdade, e esta noite não é exceção. O príncipe Harry e Meghan estão aqui. Vamos aplaudi-los.

Em seguida, arrancou risadas do casal ao brincar:

- Mas por favor, Harry e Meghan, tentem não respirar muito esta noite. Porque esta é a minha noite e não quero ser ofuscado pelas acusações de que vocês estão consumindo muito oxigênio, ok?

Harry acabou levando para casa o troféu Pat Tilman Award for Service. Segundo informações da Hello! Magazine, a premiação anunciou o príncipe dizendo:

- Em homenagem ao seu trabalho incansável em causar um impacto positivo na comunidade de veteranos através do poder do esporte, o Príncipe Harry, Duque de Sussex, receberá o Pat Tillman Award for Service, um prêmio concedido a uma pessoa com forte ligação ao esporte que serviu aos outros de uma forma que ecoa o legado do ex-jogador da NFL e Ranger do Exército dos EUA, Pat Tillman. Depois de servir por 10 anos nas Forças Armadas Britânicas, incluindo duas missões no Afeganistão como controlador aéreo avançado e piloto de helicóptero Apache, o Príncipe Harry fundou a Fundação Invictus Games, continuando seu serviço criando uma plataforma internacional para apoiar feridos e militares homens e mulheres doentes - tanto na ativa quanto veteranos - que enfrentam lesões físicas e invisíveis.

Em seu discurso de agradecimento, o filho mais novo do Rei Charles III e Princesa Diana falou sobre a relação especial entre mãe e filho ao mencionar Mary Tillman, mãe do jogador de futebol que deu nome ao prêmio.

- Nossa defesa do legado de Pat é profundamente pessoal e algo que respeito. O vínculo entre mãe e filho é eterno e transcende até as maiores perdas. Estou aqui não como o Príncipe Harry, ganhador do prêmio Pat Tillman, mas sim como uma voz em nome da Invictus Games Foundation e dos milhares de veteranos e militares de mais de 20 nações que tornaram os Jogos Invictus uma realidade. Este prêmio pertence a eles, não a mim.