Marangoni é escolhido um dos 150 parlamentares mais influentes

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil-SP), que tem base eleitoral em Santo André, foi escolhido um dos 150 mais influentes do Congresso Nacional pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), que elege anualmente os parlamentares que obtêm protagonismo no processo legislativo, o que inclui a capacidade de conduzir debates, negociações e votações.

O Diap elencou os 150 parlamentares em duas listas: a dos ‘Cabeças do Congresso Nacional’, que reúne 69 deputados federais e 31 senadores; e a dos congressistas ‘em ascensão’, que reúne 45 deputados e cinco senadores e, segundo o órgão, “mesmo não fazendo parte do grupo dos 100 mais influentes, têm recebido missões partidárias importantes e podem, mantida a trajetória, estar futuramente na elite parlamentar”.

Marangoni também foi incluído na publicação ‘Elite Parlamentar 2024’, produzido pela consultoria política Arko Advice, que destaca os 117 congressistas – 75 deputados federais e 42 senadores – mais influentes, entre lideranças formais e informais.

“Eu me sinto feliz e honrado por estar no ranking de consultorias tão respeitadas e de referência nacional. É o reconhecimento do nosso trabalho, esforço e muita dedicação para fazer com que tudo dê certo. Não basta apresentar um projeto de lei se ele não for convincente, bom para a sociedade e bem articulado. As indicações demonstram que estamos no caminho certo em nosso segundo ano como deputado federal”, afirmou Marangoni.

"Ser reconhecido como líder articulador é um enorme privilégio. Essa honraria reflete nosso compromisso contínuo com a democracia, com a defesa dos interesses do povo e a promoção de ações que façam a diferença”, prosseguiu.

CAMPEÃO

O parlamentar paulista é um dos campeões em iniciativas legislativas no Congresso Nacional. Em pouco menos de dois anos, já apresentou 1.639 proposições e 85 relatorias.