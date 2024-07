Sherlock Holmes no encalço de Auricchio

Cansando de cobrar informações que o ajudassem a fiscalizar contratos assinados pela administração municipal de São Caetano, o advogado e ex-vereador Adauto Reggiani (Patriota) entrou na Justiça com mandado de segurança contra o prefeito José Auricchio Júnior (PSD) por dificultar o acesso de municípes a dados que deveriam ser públicos e exigindo transparência total do Palácio da Cerâmica, sede do Executivo municipal. A ação judicial mostra, com riqueza de detalhes e com a ajuda de imagens, que é impossível obter detalhes de gastos polêmicos, como os R$ 35 milhões utilizados para a troca de semáforos da cidade. Reggiani argumenta que a gestão obstrui de tal forma as pesquisas de informações que é preciso possuir um “‘manual’ para encontrá-las” – ou ser o Sherlock Holmes.

BASTIDORES

TV Fama

Após argumentar que o feriado de terça-feira, Revolução Constitucionalista, derrubou o ritmo do trabalho na administração, o prefeito Orlando Morando (PSDB-foto) utilizou a live semanal de ontem nas redes sociais para comentar a fofoca do momento: a traição do jogador Yuri Lima à cantora Iza, grávida de seis meses. Aos risos, o tucano criticou o comportamento do atleta, que defende o Mirassol, time da Série B do Campeonato Brasileiro: “(Como) esse marido da Iza foi dar uma derrapada dessas? Como é que pode? Mancada feia.”

Sem fronteiras

Orlando Morando também utilizou a live para rir da atabalhoada administração do colega José de Filippi Júnior (PT), que trouxe o presidente Lula a Diadema para inaugurar uma maquete! Ao ser questionado por um seguidor sobre se considerava a hipótese de governar a cidade vizinha, o são-bernardense declinou. “Mas concordo que não está legal lá.”

Família

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, estará hoje em São Bernardo para alavancar a pré-candidatura do irmão, Luiz Fernando Teixeira (PT), ao Executivo, A atividade ocorre às 19h, no diretório municipal do PT. Já estiveram na cidade os ministros Jader Barbalho Filho (Cidades), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Wellington Dias (Assistência Social) e Marina Silva (Meio Ambiente).

Revalida

Identificando-se como consultor de qualidade e tecnologia na área da saúde, Adonis Lima contestou o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, que é médico e dissera, em rede social, que a eficiência do Hospital Municipal Albert Sabin seria medida pelo “quanto ele salva de vidas”. “Está longe de ser um KPI (indicador) relevante”, refutou, antes de enumerar os realmente importantes: tempo de espera, taxa de readmissão e satisfação do paciente.

Desafio

O pré-candidato do PSB ao Executivo andreense, vereador Eduardo Leite, garantiu, em agenda na Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), que não passa por sua cabeça aumentar impostos caso seja eleito. “Queremos fazer uma gestão responsável e que, por meio do diálogo, consiga encontrar formas de aumentar a capacidade de investimento de Santo André sem elevar impostos”, disse.

Derradeira

A Câmara de Diadema aprovou ontem, por unanimidade e em segunda votação, o projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que prevê receitas de R$ 2,33 bilhões para a Prefeitura em 2025. Foi a última sessão do Legislativo diademense antes do início do recesso deste mês – que, diferentemente do que ocorre nas demais do Grande ABC, só dura duas semanas.