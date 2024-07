Diocese de Santo André fará missa para celebrar 70 anos

A Diocese de Santo André anunciou nesta quinta-feira (11) que vai realizar uma missa solene para celebrar os 70 anos de sua fundação, no próximo dia 21 de julho, às 15h, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo, situado na Avenida Kennedy, 1.155.

A missa será presidida pelo bispo dom Pedro Carlos Cipollini e contará com a presença de diversas autoridades eclesiásticas.

“Celebrar 70 anos é reconhecer a importância da fé na construção de uma sociedade mais justa e fraterna”, ressaltou dom Pedro.

A Diocese de Santo André foi criada em 22 de julho de 1954, desmembrada da Arquidiocese de São Paulo. Desde sua fundação, tem desempenhado papel crucial na vida espiritual e social do Grande ABC, promovendo valores cristãos e engajamento comunitário. Suas paróquias se destacam por ações pastorais e sociais que atendem a milhares de pessoas, incluindo programas de assistência a famílias carentes, iniciativas educacionais e atividades de evangelização.

A diocese tem a expectativa da presença de milhares de fiéis para a celebração dos 70 anos.