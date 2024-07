Charge - 11 de julho de 2024

No final de seu quarto mandato como prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD) elevou o custo da construção do Parque Linear Kennedy em R$ 10 milhões. Na data de assinatura da OS (Ordem de Serviço), em outubro do ano passado, a obra tinha custo global de R$ 47.842.796,16. Pouco tempo depois, em maio, o primeiro aditivo, no valor de R$ 9.447.3341,36, foi adicionado ao contrato tocado pela Versátil Engenharia. A empresa possui diversas relações comerciais com a Prefeitura. Na última sexta-feira, nova licitação terminou parcialmente homologada. O pregão eletrônico prevê mais R$ 649.121,50, valor para compra de postes, luminárias e outros equipamentos para iluminação do parque.

Somando-se os valores, a implementação da nova área verde – motivo de queixas de moradores e da oposição por desrespeitar ritos legais, tais como iniciar a demolição antes da licitação e construir a conclusão dos estudos de impacto ambiental e de vizinhança – chega-se até o momento ao total de R$ 57.939.256,02 gastos.