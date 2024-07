Jojo Todynho rebate crítica de Cariúcha: - Se for falar de mim, querida, fale baixo!

Eita! Jojo Todynho usou as redes sociais para rebater as críticas feitas por Cariúcha. Durante o Fofocalizando da última terça-feira, dia 10, a artista expôs seu ponto de vista sobre Maíra Cardi e também acabou mencionando a cantora:

- Ela [ Maíra] nem é nutricionista. A minha nutricionista libera doce por que ela estudou, tem que estudar. A Maíra é uma blogueira, ela não é nutricionista. Ela é uma blogueira que vende curso fit, de emagrecimento. Para o mundo que eu quero descer! Uma blogueira que vende curso e que não é nutricionista. A outra [ Jojo] faz bariátrica e vende curso de emagrecimento? Gente que loucura é essa?

Provando que não leva desaforo para casa, Jojo gravou série de Stories no instagram se pronunciando. Incomodada, ela começou dizendo:

- Me deparo com essa senhora, minha fã, que o tempo todo me cutuca. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês: Existe uma coisa em ser dona e dar o curso! Eu não tenho autonomia para dar curso nenhum, mas eu tenho total autonomia para criar uma equipe multidisciplinar foda! Eu tenho autonomia para ser apresentadora porque fiz um curso chamado Cria Globo. Agora, você, qual autonomia você tem para se intitular jornalista? Então, se for falar de mim, querida, fale baixo!

A famosa disse que pessoas que desejam realizar a bariátrica ou estão no processo pós cirúrgico a procuram para mais informações sobre o procedimento, mas ela frisa que não possui autonomia para ensinar algo e busca encaminhar as dúvidas para quem pode respondê-las com propriedade.

- Eu estou aqui para ajudar as pessoas a virarem a chave, para dar força e ânimo para as pessoas levantarem e irem atrás dos seus sonhos, não estou aqui para tirar o espaço de ninguém.Em seguida disparou:- E, pra finalizar de vez o assunto, eu acho que é muito fácil as pessoas de alguma forma tentarem - porque elas tentam - diminuir ou desmerecer o esforço, a luta do outro. É como eu vi alguns comentários: Ah, está achando que perdeu 54 kg e está poderosa. Não estou achando não, meu amor, eu estou. Perder 54 kg não é para qualquer um, não, não é só fazer uma bariátrica, porque bariátrica não faz milagre. É abrir mão, olhar todo mundo comer uma rabada e você entender que você não pode comer nesse momento, que você tem um protocolo. Levantar todos os dias e ir treinar agora, eu quero ver você aí que está tentando me desmerecer fazer um treino comigo para ver se aguenta. Não aguenta.

A cantora acabou retornando para adicionar mais alguns pontos. Jojo ressaltou a importância de realizar acompanhamento médido e psicológico após a bariátrica.

- Bariátrica é só um portal. A importância de cuidar de sua saúde mental, de ter acompanhamento com médico, porque traz distorção de imagem, compulsão, alcoolismo, entre outros problemas. A importância de fazer uma reposição hormonal, de ter um bom acompanhamento com psicólogo, de entender que você vai precisar abrir mão das coisas. Porque é fácil chegar no futuro, mas sem saúde, de que adianta o futuro, né?

E finalizou:

- Estou no curso para contar a minha jornada, de como tem sido virar a chave, buscar a disciplina, qualidade de vida, que é uma luta constante. Eu estou no curso para incentivar você a levantar todo dia e entender que você tem um compromisso consigo mesmo. Eu não estou aqui para ensinar que fruta você deve comer, que salada você deve fazer. Eu deixo para quem é capacitado, para quem pode dar uma base para vocês. Entenderem que não é só deitar naquela maca, entrar naquele centro cirúrgico e fazer uma bariátrica. É muito além do que você imagina. Eu cheguei a 160 kg na raça. Perdi mais de 20 e poucos quilos treinando. E operei buscando cada vez mais o melhor para mim. E tento aqui motivar vocês toda vez que eu estou indo treinar.