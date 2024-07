Continuação de O Diabo Veste Prada ganha sinopse e roteirista

É oficial, os fãs do clássico filme de Anne Hathaway podem comemorar. Segundo informações do Deadline o primeiro texto sobre como deve ser a história do novo O Diabo Veste Prada já foi divulgado.

Além da sinopse anunciada, a Disney, responsável pela produção da sequência do longa icônico com Meryl Streep e Emily Blunt, também escolheu a roteirista: Aline Brosh McKenna.

A nova trama vai ser mais focada em Emily, papel da atriz de mesmo nome, e Miranda Priestly, vivida por Meryl:

A carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio, o que a força a enfrentar Emily (Emily Blunt), agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente.

O filme que será feita pela Disney não teve maiores detalhes revelados, como data de lançamento e se as filmagens serão iniciadas em breve.