Wesley Safadão lamenta morte do filho de Zé Vaqueiro: Triste notícia

Wesley Safadão falou sobre a morte do filho do Zé Vaqueiro, Arthur. O pequeno tinha 11 meses de vida e virou estrelinha na madrugada desta terça-feira, dia 9, devido à malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau. Através do X, antigo Twitter, o cantor postou um texto:

Acordei agora com a triste notícia do falecimento do filhinho do meu amigo Zé Vaqueiro, que Deus traga o conforto ao seu coração e de sua esposa, e de toda a família. Recebam meu abraço e meus sentimentos!

Além dele, de acordo com o portal LeoDias, a equipe do Zé também postou um comunicado sobre a morte de Arthur:

Próximo a completar seu primeiro ano, Arthur descansou, mas deixou um legado de amor e fé para seus pais, que foram resilientes e nunca deixaram de acreditar no milagre da vida e no propósito de Deus. Neste momento expressamos toda nossa solidariedade à família.