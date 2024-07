Neymar Jr. dedica música sobre reconciliação a Bruna Biancardi

Ao que tudo indica, o romantismo ainda vive no coração de Neymar Jr.! O jogador de futebol recentemente foi visto aos beijos com Bruna Biancardi durante um show de Thiaguinho, confirmando os boatos de que reataram o romance. Agora, viralizou um vídeo do craque dedicando uma música à influenciadora.

No registro, o atleta surge sentado em um banquinho e com um pandeiro na mão em meio a uma roda de amigos. Neymar cantava a música a música Ajustes, de Xandy Lamonde, à mãe de sua filha Mavie. A canção escolhida tem uma letra que fala reconciliação.

Os versos entoados pelo craque diziam:

- Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só tá precisando de um ajuste.