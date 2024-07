BCE: podemos continuar com redução gradual de juros, sem comprometer a inflação, diz Panetta

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC italiano, Fabio Panetta, disse nesta terça-feira (9) que o BCE pode continuar reduzindo juros gradualmente sem comprometer a atual tendência de queda da inflação.

No começo de junho, o BCE cortou juros pela primeira vez desde 2019, mas vem sinalizando que não planeja nova redução já no próximo dia 18, quando voltará a se reunir, diante do comportamento incerto da inflação.

"A redução das taxas oficiais pode prosseguir gradualmente, acompanhando o regresso da inflação para a meta, se as tendências macroeconômicas continuarem em linha com as expectativas do BCE", afirmou Panetta, em discurso a banqueiros em Roma.

Panetta, que é considerado favorável ao relaxamento monetário, também minimizou preocupações sobre a persistência dos custos elevados de serviços, argumentando que é natural que caiam em ritmo mais lento do que os preços de bens. Ele previu também que o avanço dos salários irá desacelerar.

Levantamento preliminar mostrou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 2,5% em junho, ficando mais próxima da meta oficial de 2% do BCE, mas apenas a taxa de serviços permaneceu em 4,1% no mês passado.