Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio em São Bernardo

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante neste domingo (7), em São Bernardo, após uma tentativa de homicídio contra um homem de 46 anos. O crime ocorreu no bairro Jardim Limpão e foi presenciado por um guarda municipal que estava de folga.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), o agente trafegava pela Avenida Albert Shuaster quando avistou dois suspeitos abandonando um veículo em um semáforo. Ele decidiu seguir os suspeitos e conseguiu deter um deles. O outro conseguiu escapar.

A vítima, que apresentava sinais de espancamento, foi encontrada dentro de seu próprio carro e recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada para o Hospital de Urgência. Em depoimento, o homem relatou que as agressões ocorreram em frente a um bar.

A polícia solicitou a realização de perícia no local do crime e no celular apreendido com o suspeito. Além disso, exames do IML ( Instituto Médico Legal) foram requisitados para a vítima.

O caso foi registrado como homicídio tentado no 1º Distrito Policial de São Bernardo.