Obituário - 10 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Yoko Saito Oka, 93. Natural do Japão. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

Pedro de Araújo Barreto, 91. Natural de Paratinga (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Artur Pinto do Nascimento, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Alberto de Oliveira, 88. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Dirce Martinez Galleti, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lúcia, em São Paulo. Dia 5, em Santo André. Memorial Planalto.

Lusinete Alves Conceição, 85. Natural de Itajuípe (BA). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Lovato de Traglia, 81. Natural de Chavantes (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Nazaré Picanço de Sousa, 72. Natural de Macapá (Amapá). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Dalva Lodo da Silva, 68. Natural de Dourados (MS). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério Estanislau Abreu, 63. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em santo André. Segurança. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei Bento de Oliveira, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Mecânico. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Shirlei de Araújo Haberler Parra, 46. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andresa Cristina da Silva, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antonio Muniz de Souza, 88. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

Nannina Cianciulli Ribeiro, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Memorial Planalto.

SÃO CAETANO

Maria Aparecida de Mello Guella, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Carmen Correa Vezu, 76. Natural de São Caetano. Residia na Vila Duzzi, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Marcia Aparecida Franco, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Creuza Leite Salu, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

José Francisco de Assis, 66. Natural de Saloá (PE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Neire Solange Pontes Santos, 56. Natural de Caiabu (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 5, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerson de Alcântara Andrade, 46. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 5, em Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

Joilson Viana de Medeiros, 34. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

MAUÁ

Valdemar Tavares, 82. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Nazaré da Silva, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria José Lourenço Moura de Paula, 58. Natural de Chã Grande (PE). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Operadora de caixa. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Joselito Nery Souza, 76. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Ribeirão Pires. Memorial Phoenix.