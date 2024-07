Prefeitura entrega ginásio poliesportivo no Centro de Treinamento Ouro Fino

A Prefeitura de Ribeirão Pires entregou a revitalização do ginásio poliesportivo do CTT (Centro de Treinamento) Ouro Fino. O espaço foi ampliado e modernizado com recursos do tesouro municipal e do governo do Estado.

O ginásio ganhou nova arquibancada, com capacidade para até 500 espectadores, e servirá de palco para aulas de futsal e ginástica rítmica, além de cursos e treinos de handebol, vôlei e, em breve, de basquete. O local também ganhou novo visual e iluminação de LED.

“Há muito tempo esse equipamento esportivo estava abandonado. E hoje estamos entregando essa obra completamente revitalizada, dando uma sensação de missão cumprida. Esse é um local que tem muita vida, que promove a educação por meio do esporte, envolvendo a prática esportiva, e queremos ampliar o acesso a mais cursos e estamos preparados para promover e receber competições regionais. Este ginásio é um patrimônio da nossa comunidade. Vê-lo renovado e pronto para uso é uma grande conquista para todos nós”, afirmou o prefeito Guto Volpi (PL).

As reformas entregues fazem parte da segunda etapa da modernização do CTT Ouro Fino. No fim do ano passado, a Prefeitura entregou a revitalização do campo de futebol do bairro, o primeiro de grama sintética da cidade.

Com o sonho de ser jogadora profissional, a moradora do bairro Alice Araújo, 12 anos, estava presente na reabertura do espaço.

“Estou muito feliz porque a partir de agora podemos treinar futsal e aprender novas técnicas na quadra que está linda”, comemorou.