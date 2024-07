Ônibus bate em carro e deixa 3 mortos na Imigrantes neste sábado

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, as vítimas já haviam sido removidas do veículo, com as mortes constatadas por um médico da Ecovias. Um homem de 65 anos, que também estava no carro, foi socorrido ao hospital.

O motorista do ônibus passou por teste de bafômetro, que deu negativo. Ele informou que trafegava pela via quando um veículo trocou de faixa. Ele tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido.

O local foi periciado. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 3° Distrito Policial de São Bernardo, que segue com as investigações.