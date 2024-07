O amor está no ar! Travis Kelce se emociona ao assistir show de Taylor Swift na Holanda

Alerta fofura! Travis Kelce foi flagrado por fãs se emocionando ao ver sua amada, Taylor Swift, fazer um mashup de três músicas na The Eras Tour. O show aconteceu no sábado, dia 6, em Amsterdã, na Holanda, e foi a última noite da cantora no país.

Ela, que sempre acha um jeitinho de fazer referências ao namorado, cantou Mary's Song, que mesmo sendo antiga, contém um trecho que cita o número da camiseta do jogador de futebol americano, 87, e o ano de nascimento dos dois, 1989:

- Farei 87, você vai fazer 89.

Ela não parou por aí e cantou So High School, música que supostamente escreveu para ele e é recheada de referências ao relacionamento deles. Além disso, ela escolheu fechar com chave de ouro e cantar Everything Has Changed:

- Tudo que eu sei é que nós dissemos olá e seus olhos parecerem voltar para casa, diz um trecho.

Enquanto ela cantava, algumas fãs gravaram a reação do Travis, que apareceu chorar com a declaração, enquanto gravava com o celular.

Vale lembrar que o jogador já até subiu no palco com a loirinha para o começo da apresentação da música I Can Do It With A Broken Heart, em um dos shows dela em Londres.

Fofos!