Santo André goleia São José no Brunão

Em confronto direto por uma vaga na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André recebeu o São José no Estádio Bruno Daniel e goleou por 4 a 1, ontem à tarde, pela 12ª rodada. O resultado em casa manteve o Ramalhão na quinta colocação, agora com 17 pontos, enquanto o time do Vale do Paraíba estacionou nos 12 pontos, na sétima posição.

O time do Grande ABC abriu o placar logo aos cinco minutos, em cabeçada de João Marcos. Aos 18, o atacante foi às redes novamente para ampliar. Ainda no primeiro tempo, aos 43, Nelsinho anotou o terceiro do Ramalhão.

No início da segunda etapa, aos cinco minutos, Dioran fez o quarto dos donos da casa. O São José descontou aos 16 com Jackson.

O Santo André voltará a campo no sábado, às 16h, contra o Patrocinense, em Minas Gerais. Já o São José receberá o Pouso Alegre, também no sábado, às 16h.