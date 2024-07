Sistema Anchieta-Imigrantes sedia prova de ciclismo na próxima segunda

O Sistema Anchieta-Imigrantes sediará uma das mais tradicionais competições ciclísticas do Brasil. Na segunda-feira, dia 8, os trechos de planalto das rodovias Anchieta e Imigrantes vão receber cerca de 300 ciclistas da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, que existe desde 1932, em homenagem aos envolvidos da Revolução Constitucionalista. O evento não só promete uma competição de alto nível, mas também posiciona as rodovias paulistas como anfitriãs de grandes eventos esportivos.

Sob supervisão da Federação Paulista de Ciclismo (FPC) e da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), a 74ª edição da prova terá percurso de mais de 100 quilômetros, ida e volta, e será dividida nas categorias Elite, Sub-23 e Open Master. A largada da equipe masculina está marcada para as 7h e da equipe feminina para 9h.

A segurança e a fluidez do evento serão asseguradas por uma colaboração estratégica entre Ecovias, Policiamento Rodoviário e a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), com sinalização e bloqueios em diversos pontos das rodovias Anchieta, Imigrantes e Interligação Planalto. Nas áreas onde acontecerão os bloqueios, os motoristas serão conduzidos em comboios, acompanhados pelas viaturas do Policiamento Rodoviário e veículos da concessionária, garantindo a segurança e fluidez ao longo do percurso, tanto para os esportistas quanto motoristas que utilizam o SAI.

Interdições

Os motoristas partirão da pista central da rodovia Anchieta, na altura do km 10, sentido litoral, e seguirão até o km 40, onde acessarão a Interligação, que estará parcialmente bloqueada no sentido Planalto. Em seguida, os esportistas percorrerão a pista norte da rodovia dos Imigrantes, do km 40 ao km 42, onde farão o retorno e voltarão pelo mesmo trajeto. Em alguns trechos, a concessionária organizará comboios com motoristas para garantir a segurança viária dos usuários e ciclistas.