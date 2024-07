Drica Moraes revela que perdeu a virgindade com ator famoso: - Na minha casa

Ela habla mesmo! Drica Moraes foi umas das convidadas do Conversa com Bial e contou algumas histórias de sua vida. A global relembrou como perdeu a virgindade com seu primeiro namorado: Enrique Diaz.

A artista relembrou que assim que o ato aconteceu, Drica contou para sua mãe e que a reação foi inusitada:

- Quando eu transei pela primeira vez foi com Enrique Díaz. Agora segredinho: ele foi meu primeiro namorado. Transei com o Kiki lá na minha casa, com 15 anos de idade. Quando ele saiu eu falei: mãe, transei. E ela: ah, que maravilha, vamos abrir uma champanhe, ligou para o meu pai: Gustavo, Drica transou.

A atriz aproveitou para relembrar outros momentos inusitados de seu namoro com Enrique. Moraes contou de quando trancou sem querer o agora amigo:

- Kiki dormiu na minha casa, a gente namorando, eu fui para escola e tranquei ele no quarto, porque minha mãe podia entrar e a gente estava pelado. Tranquei, botei a chave do lado da escrivaninha e ia ligar para minha mãe para ela abrir, mas eu esqueci. E ele acordou e queria sair, mas era terceiro andar. Eu tinha 15 anos de idade, ele 17 anos. Ele foi da janela para o quarto, para varanda da sala ?vestido, claro? e ele sempre fala: Você me trancou no quarto.