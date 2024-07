Atila e Simões devem formar chapa na disputa pelo Paço

Uma impensável e quase improvável parceria na disputa pelo Paço de Mauá já é dada como praticamente certa nos bastidores políticos da cidade. O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) poderá ter ao seu lado, como candidato a vice, na corrida eleitoral de outubro, um nome do PL. Caciques nacionais e estaduais das siglas articulam a composição.

O vereador Sargento Simões (PL) é cotado para ser vice do unionista. No entanto, para a consolidação, o liberal deverá abrir mão da pré-candidatura a prefeito. Por estratégia política, uma chapa mista deve ser formada e, neste cenário, entra em jogo Rosi Simões, presidente do PL Mulher, tesoureira do diretório municipal e esposa de Simões, que deverá tentar a reeleição na vereança.

Atila disse ao Diário ser amigo de infância de Simões e afirmou que, na esteira política, “pautas se convergem”.

Sobre conversas entre os dois para a composição, o deputado afirmou que diálogos existem, mas não há nada sacramentado. “A política é dinâmica. Hoje podemos estar aqui, amanhã ali. Estamos discutindo alguns nomes, e um deles é o do Simões, mas nada nos impede de ter uma chapa mista, com um homem e uma mulher”, despistou, sobre a possibilidade de Josi ser sua vice.

Simões também se manifestou. Disse não ter nada definido, mas reconheceu que recebeu ontem a ligação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, sobre a intenção do partido de lançar pré-candidaturas de mulheres. “O nome da Josi, minha esposa, foi levantado como um player interessante. Ela garante que, se for bom para cidade, topa o desafio”, disse o vereador, sem cravar para qual cargo. Até o próximo dia 15 uma definição deverá ser anunciada.