Palavra do Leitor - 6 de julho de 2024

Apreensão de drogas

'Polícia apreende 1,8 tonelada de drogas em chácara’ (Setecidades, ontem). Terra sem lei, Rio Grande da Serra é toda rural, sem policiamento. Todo lugar, no Centro, na Vila Conde, na Vila Lopes, no Parque América, no Santa Tereza, lá na quadra municipal no Jardim Oásis Paulista... Enfim, toda Rio Grande. Se tivesse policiamento preventivo espantava esses lixos. Parabéns para a Polícia Civil e a Guarda Municipal.

Ramifon Aguiar

do Facebook

Segurança pública

‘Derrite promete fortalecer operação policial na região’ (Política, ontem). Ano de eleição prometem de tudo. Por que não reforçaram a segurança anos atrás, já que o Grande ABC, principalmente Santo André, estava e está mergulhado na violência? Esses políticos não querem perder a “mamata”.

Valmir Gervasoni

do Facebook

Primeira Página

‘Taxa de lixo vira batalha entre a população e Filippi em Diadema’ (Primeira Página, ontem). Deveria entrar na capa do jornal a manchete: “Bolsonaro indiciado pela Polícia Federal por peculato e organização criminosa”. Quanto a essa taxa de lixo ser cobrada fora do IPTU, é projeto da gestão anterior. O Filippi vive duas situações: ser eleito no primeiro turno ou ganhar por diferença de, no máximo, 5.000 votos, podendo perder no 2º turno. Eleições para prefeito é diferente de eleições para governador e presidente.Eleições municipais não levam em consideração o partido político para eleger vereadores. Muitas vezes votam no prefeito do PT e vereador do PSDB, PL, União Brasil, dependendo de representação do candidato no bairro onde reside. Em se tratando de eleições para presidente, a votação do candidato no município influencia. Se o Lula ganha no município, a tendência são deputados do PT receberem bastante votos. Quanto ao Derrite aumentar a Segurança na região, o maior problema nas cidades é o tráfico de drogas. Pode reduzir todos os tipos de crimes, mas não consegue reduzir o tráfico de drogas.

Neilor Almeida

do Facebook

Lula

Um presidente que prometeu picanha ao povo, antes da eleição, agora defende isenção de imposto para a carne do pobre, músculo, coxão mole, acém e pé de frango. Interessante a categori-zação das carnes que o pobre tem que comer, segundo o presidente, e mais interessante ainda é o povo bater palma para um presidente que determina o tipo de carne que ele pode comer. Se o imposto atingisse todo tipo de carne, OK, mas, ao povo, resta roer o osso enquanto o presidente come a carne que prometeu e não chegou no prato do pobre. Essa narrativa de Lula dividindo pobres e ricos como se fosse ele um pai bonzinho já não cola mais.

Izabel Avallone

Capital

Javier Milei

Javier Milei assumiu a Argentina desacreditada, destroçada, asfixiada, endividada, inflacionada e com o caixa zerado. Mas, mesmo com o Legislativo mais atrapalhando que ajudando, com sobriedade, organizou a economia com a redução de gastos. Está botando a Argentina nos trilhos. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o Brasil com a inflação controlada, caixa com dinheiro e a economia tranquila. Mas, ao contrário de Milei, destroça, desacredita e bagunça a economia com orgia de gastos, comprometendo o equilíbrio fiscal e elevando a dívida pública. Está botando o Brasil no buraco.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Copa América

O Brasil precisa abrir os olhos na partida contra o Uruguai, neste sábado, se quiser avançar na Copa América. A Argentina quase se complicou contra o Equador.

José Cardoso

São Caetano