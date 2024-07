Congestionamento da Imigrantes chega na entrada da Praia Grande

Segundo último boletim da Ecovias na noite desta sexta-feira (5), os motoristas que se deslocaram até o Litoral em busca de aproveitar o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932 (9) encontram tráfego lento na rodovia dos Imigrantes. O ponto mais crítico segundo a concessionária está na chegada a Praia Grande, do km 68 ao km 70, por um intenso fluxo de veículos.

Em comunicado à imprensa, a empresa anunciou que todos os demais pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes apresentam normalidade. Entretanto, é aconselhável que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da via Anchieta.

VOLUME INTENSO

Devido o feriado, desde às 0h de sexta-feira (5), quando se iniciou a contagem, mais de 52,2 mil veículos desceram o trecho de Serra em direção à Baixada Santista, no apurado da Ecovias. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 35,7 mil veículos. Já na última hora, desceram mais de 4,6 mil veículos e subiram mais de 2,4 mil veículos.