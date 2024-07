Jheny Santucci tem queda nas plaquetas após diagnóstico de dengue

Segundo o relatório que foi divulgado pelo Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de um milhão e meio de casos de dengue nas primeiras onze semanas de 2024, um número nunca antes alcançado.

Com o país enfrentando uma epidemia da doença, alguns famosos também acabaram sendo infectados. Jheny Santucci, por exemplo, compartilhou nas redes sociais que foi diagnosticada com dengue no dia 3 de julho. Já no dia 4, ela postou que suas plaquetas diminuíram.

De acordo com a namorada do Arthur Aguiar, ela precisará de repouso:

Recebi agora meus exames, o resultado. Minhas plaquetas diminuíram, então, isso não é uma boa notícia. Eu preciso repousar mais, me hidratar mais... eu confesso que tenho dificuldade para repouso, porque eu acabo tendo que resolver as coisas, trabalhar... mas depois que eu recebi esse resultado eu pensei: Cara vou parar de ser teimosa.