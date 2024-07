Viviane Araújo opera hérnia umbilical pela terceira vez

Eita! Viviane Araújo apareceu nos Stories do Instagram na quinta-feira, dia 4, contando que passou por uma cirurgia na quarta-feira, dia 3. A atriz teve uma hérnia umbilical, que apareceu por conta de uma diástase no abdômen, e operou para não ficar com a marca exposta:

- Eu fiz uma cirurgia ontem. Operei novamente a minha hérnia umbilical. Eu já tinha operado, mas com a gravidez teve uma diástase no meu abdômen e ela veio para cima do umbigo. Ela estava bem aparente e eu resolvi operar logo.

De acordo com Viviane, é a terceira vez que ela faz essa cirurgia:

- Eu já operei essa hérnia duas vezes. Uma antes da gravidez, que ela vinha para fora no umbigo e eu precisava empurrar. Depois da gravidez, ela voltou novamente e eu costurei todo o abdômen. Agora, por causa da diástase, voltou novamente.

A atriz ainda postou um vídeo gravado por ela antes da operação, no qual mostrava a hérnia. Ela também tranquilizou os fãs e disse estar bem:

- Eu estou bem, tranquila, não estou sentindo dor. Operei ontem e já voltei para casa. Agora é só ficar deitadinha e daqui a pouco voltar para vida normal.

Por fim, Araújo ressaltou que não vai poder realizar exercícios físicos no processo de recuperação. Melhoras!