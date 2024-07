Gilvan diz que vice pode vir da Câmara: ‘Temos bons nomes’

Gilvan Junior, ex-secretário de Ações Governamentais de Santo André e nome escolhido pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) para representar o grupo governista na disputa pelo Executivo em outubro, afirmou nesta quarta-feira (3) que a definição sobre seu companheiro de chapa ficará para a primeira semana de agosto, quando termina o prazo para a realização das convenções partidárias. Porém, afirmou que o nome escolhido pode vir da Câmara, de onde saíram os postulantes a vice de João Avamileno (Ivete Garcia), em 2004; Aidan Ravin (Dina Zekcer), em 2008; e do próprio Paulo Serra (Luiz Zacarias), em 2016.

“A gente tem conversado com os presidentes dos sete partidos de nossa base (Cidadania, Avante, Podemos, MDB, PRD, PSD, Solidariedade e PSDB) e vai deixar (a escolha) para a primeira semana de agosto. Faremos o diálogo com os partidos e a sociedade, para escolher um vice que dê continuidade ao projeto do governo”, disse Gilvan, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

Apesar de despistar sobre o perfil desejado para o posto, Gilvan admitiu que o escolhido pode sair do Legislativo, onde a base de Paulo Serra é composta de 16 parlamentares. “Temos bons nomes na Câmara. A gente respeita muito os vereadores, tem conversado diariamente com nossa base. Certamente, os vereadores farão parte dessa construção”, prosseguiu Gilvan.

Com passagens desde 2015 pelas secretarias de Ações Governamentais, Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Saúde, além da superintendência do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Gilvan avalia que, em todas, conseguiu tirar bons projetos do papel.

“Em uma cidade complexa como Santo André, sempre há desafios a superar, e todas as secretarias têm sua importância. No Desenvolvimento, o Via Rápida Empresa reduziu a 24 horas o tempo para abertura de empresas e desburocratizamos os projetos imobiliários. No Planejamento, tive uma visão geral da cidade. No Semasa, fizemos obras importantes como o complexo Cassaquera e, na Saúde, que é sempre um desafio, conseguimos tirar do papel o Poupatempo da Saúde em parceria com a iniciativa privada”, elencou.

Gilvan considerou ser “uma grande responsabilidade” carregar o legado de Paulo Serra, reeleito com quase 77% dos votos em 2020 e que tem mais de 80% de aprovação popular, segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas em setembro de 2023. “Ser o pré-candidato do prefeito para dar continuidade ao trabalho deste grupo é uma felicidade, mas também uma grande responsabilidade. Muitos gostariam de ser candidatos do prefeito, e há até quem diga que é candidato do Paulo Serra sem ser”, alfinetou.

DIGITAL

O pré-candidato governista afirmou que um possível governo sob seu comando daria ênfase a dois eixos principais: proteção social e transformação digital.

"Não será um governo diferente, mas de continuidade. O prefeito Serra investiu muito em infraestrutura e grandes obras, que a gente pretende terminar. Paralelamente, queremos pegar projetos como o Qualisaúde e aplicar a tecnologia a favor das pessoas, como a ampliação da telemedicina. Na educação, vamos preparar os jovens para a economia do futuro, porque muitos empregos vão deixar de existir. Na segurança, Santo André já tem a muralha digital, mas vamos ampliar a quantidade de câmeras para que a cidade seja referência em tecnologia no cerco à criminalidade”, explicou.