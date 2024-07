Carro de luxo roubado de transportadora bate em viaduto de Santo André

Um carro de luxo roubado de uma transportadora em São Bernardo colidiu na manhã desta quarta-feira (3) contra um paredão no acesso ao Viaduto Dom Pedro II, em Santo André, durante uma perseguição policial.

O automóvel é um dos seis que foram levados por assaltantes na noite de terça-feira (2) de um pátio utilizado para guardar os veículos localizado na Estrada Galvão Bueno, no bairro Batistini, em São Bernardo.

O Land Rover foi avistado durante uma diligência da Polícia Militar. Os PMs detectaram o veículo através do Sistema Muralha Eletrônica de segurança.

Em uma tentativa de abordagem feita pela polícia, o condutor perdeu o controle e colidiu na parede do acesso do viaduto. O suspeito conseguiu descer do automóvel e fugir a pé, enquanto o automóvel foi apreendido pelos policiais. Posteriormente, outro veículo que foi roubado na terça, um Mercedes-Benz, foi encontrado abandonado, próximo ao local da colisão do Land Rover, na rua das Figueiras, em Santo André – o condutor também teria fugido a pé. A perícia foi acionada para os locais do roubo e do acidente.

Segundo a administração do pátio, cinco dos veículos já teriam sido encontrados – e todos possuíam seguro.

O ROUBO

De acordo com a polícia, um funcionário da transportadora TranBelCar teria sido rendido por dois indivíduos que exigiram as chaves de alguns veículos e pegaram também o DVR (Digital Video Recorder) com as imagens de segurança. Em seguida, outros suspeitos teriam entrado no local e levaram os carros, que incluíam um Mercedes-Benz, um Land Rover, dois Fiat Toro, um Jeep Compass e um Hilux SW4. Além disso, um notebook, um celular e seis pneus de caminhão também foram levados.

Segundo informações da polícia, um dos criminosos já foi preso e está detido no 49º DP de São Paulo. O caso foi registrado como roubo, localização e apreensão de veículo no 6º DP de Santo André.