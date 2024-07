Acusado de matar comerciante se entrega à Polícia Civil em Mauá

O suspeito de matar um comerciante em Ribeirão Pires no dia 30 de abril se entregou ontem em uma delegacia da Polícia Civil em Mauá. Vinicius dos Santos Rodrigues teria assassinado João Nelson da Silva, 47 anos, pai de sua ex-namorada, a tiros em frente a uma clínica médica.

Na ocasião, após estacionar em frente à unidade médica onde faria exames, João, que era conhecido como Mineiro do Sacolão por ser dono de lojas de hortifruti, teria sido abordado por Vinicius, que desceu armado de um carro onde estavam outros três homens – após efetuar os disparos, eles fugiram. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. João da Silva morreu no local.

Ao se entregar ontem, Vinícius disse que a filha do comerciante, sua ex-namorada, seria a mandante do crime. “Ela queria a herança dele, sabia que ele tinha muito dinheiro. Na família, ninguém ligava para ela”, disse Vinicius em entrevista à TV Record.

“Ele tinha a localização exata do ex-sogro justamente porque a filha deu para ele”, afirmou a advogada do acusado, Suéllen Paulino.

O suspeito, que já tinha mandado de prisão expedido, ficará detido. A polícia por ora trata a filha do comerciante como vítima enquanto busca avançar nas investigações, diante do depoimento do acusado.