Mulher é salva de cárcere privado e agressor é preso em Ribeirão

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires conseguiu liberar uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado – e o agressor foi detido. André Luiz dos Santos da Silva, que é ex-marido da vítima, invadiu a casa da mulher pela janela que fica na parte de traz do imóvel, situado na Avenida Papa João XXIII, no Centro da cidade.

De acordo com o registro, ocorrido no último dia 26, dentro da residência, o suspeito trancou as portas e as janelas e não deixou a mulher sair de casa. A vítima afirmou que, enquanto ficou presa, foi ameaçada pelo ex-marido. A mulher ainda relatou que o agressor estava descumprindo medida protetiva.

Uma inquilina da vítima, que escutou os barulhos e considerou que havia uma movimentação estranha na casa da mulher, acionou a equipe de segurança da guarda municipal, que teria chegado ao local em cerca de três minutos.

Assim que chegaram ao endereço, as duas equipes da GCM enviadas avistaram e contiveram o suspeito, que estava bastante alterado e precisou ser algemado.

Após o atendimento, a vítima foi orientada a baixar o aplicativo ANA em seu celular. O sistema pode ser acionado por mulheres que são vítimas de agressões de quaisquer tipos e faz contato com a GCM diretamente.

De acordo com a GCM, o homem tentou argumentar que a mulher teria liberado a sua entrada na casa, mas foi desmentido pela vítima e pelos vizinhos que escutaram e testemunharam a situação. O homem foi encaminhado pela guarda municipal à Delegacia de Ribeirão Pires, onde ficou preso.