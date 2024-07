Alan Severiano faz elogio inusitado a César Tralli por reportagem antiga: - Formol está em dia

Alan Severiano deixou César Tralli sem graça durante o SP1 - jornal da tarde do estado de São Paulo, da TV Globo - desta quarta-feira, dia 3, ao ver o colega em uma reportagem de 1994 e se impressionar com o quanto o âncora do Jornal Hoje não envelheceu nos últimos 30 anos.

- Olha, o meu comentário aqui, César Tralli, é o seguinte: o real desvalorizou de 1994 para cá, mas o seu formol tá em dia, brincou Severiano.

O momento aconteceu durante a tradicional aparição de Tralli no SP1 para falar sobre os destaques do Jornal Hoje do dia. O noticiário vem exibindo um especial sobre os 30 anos do Plano Real, época em que o marido de Ticiane Pinheiro já era repórter da casa e, por isso, aparece na reportagem.

No trecho exibido, o jornalista dizia que havia comprado uma jaqueta de 100 mil cruzeiros reais, mas que havia parcelado a compra em duas parcelas: a primeira, de 50 mil cruzeiros reais e a segunda, que já deveria ser paga na nova moeda. Ele, então, pedia ajuda de outras pessoas para preencher o cheque.