Maiara, da dupla com Maraisa, é alvo de críticas na internet por conta da aparência

Maiara, da dupla com Maraisa, emagreceu cerca de 38 quilos. Agora, ela está sendo alvo de críticas na internet por conta de seu corpo. A cantora publicou uma sequência de fotos no Instagram com um vestidinho rosa xadrez e os seguidores não gostaram do que viram.

Nos comentários, uma chuva de críticas caiu sobre a artista. Internautas apontaram que ela está muito magra:

Mulher tinha umas pernas... agora tá canela de jacu puro, disse uma.

Tinha coxão, quadril... tirou todo, que pena, apontou outra.

No entanto, alguns seguidores saíram em defesa de Maiara e elogiaram a cantora:

Tá linda! Esses comentários ruins são de pessoas mal amadas, defendeu uma.

Se seu comentário não traz palavras de benção, que ele não seja dito, disse outra.