Motoristas enfrentam lentidão; Anchieta tem trecho interditado em julho

A Via Anchieta apresenta lentidão no sentido São Paulo, com congestionamentos do km 12 ao km 10. Já na rodovia do Imigrantes, os trechos afetados são do km 16 ao km 14, devido ao alto fluxo de veículos. O tempo está encoberto com visibilidade parcial nas estradas. A pista norte da Via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para a inversão de mão de direção. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera em regime 5x3. Para a descida, os motoristas devem utilizar a pista sul da Via Anchieta ou a pista sul da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra está sendo realizada apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

INTERDIÇÃO NA ANCHIETA DURANTE O MÊS DE JULHO

Durante o mês de julho, a pista sul da Via Anchieta será fechada no trecho de serra, entre os dias 1º e 3, de segunda a quarta-feira, das 20h às 5h, para obras de revitalização do pavimento. Na pista norte, as interdições ocorrerão de 15 a 18 e de 29 a 31 de julho, com bloqueio total no trecho de serra, também das 20h às 5h. Além disso, serviços que só podem ser realizados durante o dia serão feitos na pista sul nos dias 13, 20 e 27 de julho (sábados), das 9h às 18h. Os motoristas devem redobrar a atenção e planejar suas viagens com antecedência para evitar transtornos e atrasos.

TÚNEIS IMIGRANTES NORTE

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.