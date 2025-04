Mauá lança operação para reforçar segurança nos pontos de ônibus

A Prefeitura de Mauá lançou nesta quarta-feira (2), a Operação Embarque Seguro, uma iniciativa da GCM (Guarda Civil Municipal) para reforçar a segurança nos pontos de ônibus da cidade. A ação tem como foco a prevenção e o combate a roubos e furtos, garantindo maior proteção aos trabalhadores e estudantes que utilizam o transporte coletivo.

A atividade é baseada na análise inteligente dos índices criminais para intensificar o patrulhamento preventivo em pontos estratégicos. “A Guarda Civil Municipal atua de forma planejada para inibir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Foi realizado o policiamento ostensivo nas regiões do Jardim Paranavaí, Nova Mauá, Alto da Boa Vista, região do Jardim Zaíra (extensão da Castelo Branco), região do Jardim Itapeva, Jardim Adelina, Jardim Feital (extensão da Avenida Benedita Franca da Veiga), região da Vila Assis, Primavera, Vila Mercedes, região do Parque São Vicente e região do Jardim Itapark (extensão da Avenida Itapark). Nenhuma ocorrência foi registrada.

LEIA TAMBÉM:

Mauá promove Feira do Empreendedorismo no dia 5



Na madrugada de terça-feira (1), durante uma ação de testes da Operação Embarque Seguro, um homem procurado pela justiça foi preso.

A guarda tem se mobilizado para garantir a segurança da nossa gente. “As equipes da GCM, incluindo o grupamento especializado estão mobilizadas para garantir maior efetividade nas ações, que ocorrem durante as madrugadas, logo no início do dia”, disse o secretário de Segurança Pública, Matheus Ferreira.

LEIA MAIS:

Em apenas 1h40, Mauá registrou 132 milímetros de chuva