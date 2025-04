Mauá promove Feira do Empreendedorismo no dia 5

Com o objetivo de estimular a geração de negócios e oportunidade de renda, a prefeitura de Mauá promoverá no dia 5 de abril (sábado) a Feira do Empreendedorismo. O evento será realizado no Parque da Juventude (R. Francisco Ortega Escobar, Vila Noemia), das 10h às 18h. A ação é uma realização da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo.

A feira terá a participação de 80 expositores que comercializarão seus serviços nas áreas de alimentação, beleza, moda, cosméticos, artesanatos, entre outros. Quem visitar o espaço também poderá participar de aulas gratuitas de yoga e ginástica, e curtir um samba com Royce do Cavaco, Grupo União Samba Rock e Toque de Carícia. Também farão a animação da feira os DJs Bacalhau e Dan Lorenzo. Além disso, haverá corte gratuito de cabelo para homens e mulheres e a presença do Sebrae Móvel para orientações sobre empreendedorismo, bem como um posto da Sabesp para renegociação de dívidas e solicitação de serviços.

“Queremos com esse evento dar oportunidade aos pequenos empreendedores da cidade para que promovam seus negócios e consigam impulsionar as vendas”, observa o secretário da Pasta, Elton Carvalho.

A próxima edição da feira está prevista para o dia 10 de maio. Expositores que quiserem participar podem fazer a inscrição por meio do link https://forms.gle/uzkrg1LwacrvwzTM6. O telefone para mais informações é o 4512-7779. O e-mail é o sebraeaqui@maua.sp.gov.br. O endereço para atendimento presencial é rua Jundiaí, 63, no Centro.

