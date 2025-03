Feirão de Diadema amplia oferta de vagas de emprego

Os serviços de recolocação profissional dos municípios do Grande ABC vão oferecer nesta semana 4.839 vagas de emprego. A oferta foi turbinada pelo feirão organizado pela Prefeitura de Diadema, que, na quinta-feira, terá 3.179 postos disponibilizados por 45 empresas.

O Feirão do Emprega Diadema ocorre das 8h às 14h, no Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna (Rua Oriente Mori, 115 – Centro). Para participar, basta comparecer levando cópias do currículo.

O Emprega Diadema é um programa voltado para a promoção do emprego, da qualificação profissional e do empreendedorismo na cidade de Diadema. Ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ele conecta trabalhadores a empresas por meio de uma plataforma digital (http://emprega.diadema.sp.gov.br), oferece cursos e workshops em parceria com instituições como Sebrae, Senai e Senac, e promove eventos de empregabilidade em diversos bairros. Além disso, o programa inclui orientações para formalização de negócios, garantindo acesso a oportunidades e fortalecendo a economia local.

OUTRAS CIDADES

A Prefeitura de Mauá tem 920 vagas abertas, sendo 400 para operador de telemarketing. Há também postos para líder de costura, atendente de lanchonete, estoquista, operador de máquina, operador de empilhadeira, rebarbador de metais e controlador de acesso. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

A Casa do Trabalhador de Mauá atende na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Santo André estão abertas 168 vagas, com destaque para as 100 oportunidades de auxiliar operacional de logística e 21 de auxiliar de produção.

As vagas podem ser consultadas pelo App da Carteira de Trabalho Digital. O acesso ao portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

São Caetano tem 551 postos. os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanososul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego para consultar.

O Posto Atende Fácil de Ribeirão Pires possui 42 oportunidades de emprego para esta semana, com destaque para dez vagas de repositor. A seleção ocorre no Posto Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.