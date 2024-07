Charge - 3 de julho de 2024

Um abaixo-assinado encabeçado pelo pré-candidato ao Executivo de São Caetano Fabio Palacio (Podemos) pede que o prefeito José Auricchio Júnior (PSD) vete o projeto de lei aprovado na Câmara que garante aumento de salário para os cargos do alto escalão da administração, com validade a partir do próximo ano. Criado na segunda-feira, o documento já coletou 1.145 assinaturas.

“Fizemos este documento para pressionar o prefeito a fazer a coisa certa. Auricchio precisa escolher em qual lado vai ficar: do lado do povo, que o elegeu e depositou sua confiança nele, ou ao lado dos vereadores, que aprovaram esse projeto absurdo?”, declarou Palacio ao Diário. O projeto ainda depende da sanção de Auricchio para vigorar, o que ainda não havia ocorrido até o fechamento desta edição.