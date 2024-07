Santo André recebe “Temporadas Russas” com apresentações teatrais

Diretamente de Moscou, chega a Santo André um dos maiores e mais importantes Teatros de Bonecos do Leste Europeu. Nesta quinta, sexta e domingo (4, 5 e 7), Obrastszov traz dois espetáculos com apresentações nos teatros Municipal e Conchita de Moraes.

A partir do programa Russian Seasons (Temporadas Russas), na quinta-feira (4), às 15h, ocorre o espetáculo gratuito “O Boneco de Neve” no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence. E, no domingo (7), a peça tem nova exibição, às 18h, no Teatro Conchita de Moraes.

O Boneco de Neve, que estreou em 28 de setembro de 2011, é hoje um espetáculo longevo que viajou por muitos países e que foi muito premiado na Rússia. Representada pelo ator Dmitry Chernov, um dos grandes êxitos do Teatro Obrastszov, a peça conta com bonecos mecânicos e de técnica mista e traz a história que começa com um Boneco de Neve que se apaixonou por um fogão.

Já na sexta-feira (5), às 20h, da mesma companhia, estreia o espetáculo ‘Circo nos Fios’ no Teatro Municipal. A apresentação se repete no domingo (7), às 19h, no Teatro Conchita de Moraes.

Circo nos Fios é um espetáculo para adultos e crianças a partir de seis anos de idade. Criado pelo exímio marionetista Viktor Antonov, trata-se de um “show de marionetes” divertido, cheio de truques engenhosos e ingênuos, que encantam o público com surpresas constantes.

A sua estreia ocorreu em setembro de 1998 e, desde então, sofre modificações, acréscimos, reestruturações, mantendo-o sempre vivo e cada vez mais aprimorado, tendo participado de importantes festivais em dezenas de países.