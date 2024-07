Julia Roberts faz carinho em Travis Kelce e fãs de Taylor Swift agitam a web

Climão! O momento em que Julia Roberts encontra com Travis Kelce na área vip do show de Taylor Swift deu o que falar nas redes sociais. A atriz fez um carinho no jogador de futebol americano e conversou com ele, mas a situação revoltou alguns fãs da loirinha.

No momento que viralizou nas redes sociais, Julia aparece fazendo carinho no braço de Kelce. Isso gerou um burburinho entre os internautas, com alguns afirmando que é desrespeitoso com o relacionamento com Taylor.

Já vários outros contam que dá pra ver que Julia fala alegremente sobre o relacionamento de Travis e Swift:

- Estou tão feliz por vocês dois!