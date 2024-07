Michel Araújo sofre lesão no joelho esquerdo e se torna mais um desfalque para o São Paulo

Nome de confiança do técnico Luis Zubeldía, apesar de não ser titular, o meio-campista Michel Araújo se tornou problema de última hora e pode desfalcar o São Paulo por ao menos um mês. O jogador teve uma lesão no joelho esquerdo detectada e nem viajou com a delegação para Curitiba, onde o time encara o Athletico-PR pelo Brasileirão.

Uma das possibilidades na escalação diante dos paranaenses nesta quarta-feira, na Ligga Arena, pelo Brasileirão, na vaga do suspenso Luciano, o jogador uruguaio sofreu um estiramento no músculo colateral do joelho esquerdo e deve ficar em tratamento por ao menos quatro semanas.

Michel Araújo entrou na segunda etapa diante do Bahia, na vitória por 3 a 1, no domingo, no MorumBis, e acabou sofrendo um trauma no joelho. Na segunda-feira à tarde, acabou submetido a exames de imagens que constataram a lesão. Ele nem treinou nesta terça-feira pela manhã. O time já não tem Pablo Maia para o setor, também machucado.

De volta ao comando da equipe após cumprir suspensão diante do Bahia, Zubeldía não deu pistas sobre o substituto de Luciano, que levou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar em Curitiba. A equipe busca a terceira vitória seguida no Brasileirão pela permanecer no G-6, zona de classificação à Libertadores.

"É difícil jogar lá, mas já fizemos boas partidas e conseguimos bons resultados. E que a gente consiga fazer um grande jogo para conquistar o nosso objetivo, que é a vitória", afirmou o lateral-direito Igor Vinícius, confirmado entre os titulares e ciente da importância de pontuar em um confronto direto. O São Paulo soma 21 pontos, diante de 20 do rival.