Akira Auriani lidera a corrida pelo Paço de Rio Grande

O pré-candidato Akira Auriani (PSB) venceria com folga a eleição para prefeito de Rio Grande da Serra se o pleito, marcado para 6 de outubro, fosse hoje. O oposicionista aparece com 50,4% das intenções de voto em levantamento encomendado pelo Diário ao Instituto Paraná Pesquisas. Segundo colocado, o vereador Marcelo Akira (Podemos) soma 15,9%. A margem de erro é de 4,4 pontos percentuais.

Pré-candidata à reeleição a prefeita Penha Fumagalli (PSD) tem 9,6% nas intenções de voto na pesquisa estimulada, quando o eleitor é apresentado a um círculo com o nome de todos os pré-candidatos. O Ex-prefeito Claudinho da Geladeira (MDB) foi mencionado por 6,7%, enquanto Aarão Edmundo Jardim Teixeira (DC) vem com 3,5% e Dayana Franco (União Brasil) com 1,4%. Disseram que não vão votar em nenhum deles, apertarão a tecla ‘branco’ ou anularão 7,1% dos entrevistados. Não souberam ou não quiseram responder, 5,5%.

Num segundo cenário testado pelo Paraná Pesquisas, mais restrito, Akira Auriani amplia sua liderança, passando a 54,9%. Marcelo Akira vem com 18,8%, enquanto Penha figura com 11,6%. Responderam que não votariam em nenhum, apertariam a tecla ‘branco’ ou anulariam, 8,4%. Outros 6,3% disseram não saber ou não quiseram responder ao questionário.

Akira Auriani lidera também a pesquisa espontânea, na qual o eleitor diz o nome do pré-candidato em que pretende votar sem nenhum estímulo do pesquisador. Neste caso, o desafiante tem 24,7%. Na sequência aparecem Penha Fumagalli (3,5%), Marcelo Akira (2,2%), Aarão Jardim Teixeira (1,2%) e Claudinho da Geladeira (0,6%). Outros nomes citados somaram 0,6%. Não souberam ou não quiseram responder, 57,5%. Foram 9,8% os que disseram que não votariam em ninguém, votariam em branco ou anulariam.

REJEIÇÃO

Penha Fumagalli é a pré-candidata mais rejeitada pelo eleitor rio-grandense. São 40,8% os entrevistados que disseram que não votariam nela de jeito nenhum. O ex-prefeito Claudinho da Geladeira, de quem a atual prefeita era a vice, vem em segundo, com 38,8%. Na sequência aparecem Aarão Teixeira (16,3%), Dayana Franco (15,3%), Marcelo Akira (15,1%) e Akira Auriani (10,8%). Outros 5,3% disseram que poderiam votar em todos. Dez por cento não souberam ou não quiseram responder ao questionário.

O Paraná ouviu 510 eleitores com domicílio eleitoral no município entre os dias 25 e 30 de junho. Foram 249 entrevistas com homens (48,8% do total) e 261 (51,2%) com mulheres, respeitando a proporção de moradores da cidade com direito a voto em 6 de outubro – por ter menos de 200 mil eleitores, o pleito em Rio Grande é decidido em turno único. O grau de confiança dos resultados de 95%.

Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código alfanumérico SP-09276/2024.

