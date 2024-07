Em primeira aparição na TV Globo, Eliana se emociona ao falar da família: - Vontade de ser alguém melhor

Estreando na telinha da TV Globo oficialmente como contratada da emissora, Eliana deu entrevista para o Fantástico. Neste domingo, dia 30, a apresentadora conversou com Renata Capucci sobre vida, carreira, projetos e o mês de estreia na nova emissora.

No começo da reportagem especial, a entrada de Eliana na primeira visita no Projac como estrela da emissora foi mostrada. Durante os momentos, vários funcionários comemoraram a presença dela e até ganharam beijos e abraços.

Uma recapitulação da carreira da apresentadora foi feita, desde sua primeira vez aparecendo nas telinhas. Além de mostrar ela comandando vários programas. Agora estrelando atrações na Globo, Eliana comemorou já estrear dois projetos:

- Vou fazer dois projetos de formatos diferentes. Primeiro é o Saia Justa, que está há 20 anos falando com as mulheres. O segundo é o Masked Singer, que é reality. Muitos imaginavam será que ela vai demorar para voltar à tv? Não gente, é logo logo, estou muito feliz.

Agora entrando no grupo de mulheres do Saia Justa, a loira ficou feliz de pensar que, assim como uma de suas amigas, Hebe Camargo, vai ter uma atração com um sofá clássico.

- A Hebe é uma referência não só como profissional, mas também como amiga. Tenho certeza que Hebe Camargo ficaria muito feliz de saber que agora tenho um sofá.

Em novembro, a apresentadora vai estrelar o programa Vem que Tem, que vai falar de ofertas. A artista comemorou ter conquistado a confiança do público. Além disso ela contou a importância da família em sua vida, Eliana se emocionou:

- Estar viva, é a coisa mais importante, quando eu falo em envelhecer, eu falo muito em viver. Para mim envelhecer é poder viver, poder ver meus filhos crescendo. Eu vou ficar emocionada. Eu vivenciei a passagem do meu pai, muito recentemente, então ele veio morar comigo. Para mim envelhecer é coisa boa, esse é o bônus, estar em movimento. Transição profissional aos 50 anos, que coisa bonita, é lindo de ver.

A vida pessoal de Eliana já foi marcada por altos e baixos antes da morte de seu pai, em 2024. Relembrando a gravidez complicada de sua segunda filha, a apresentadora conta como a maternidade mexeu com ela:

- Maternidade me trouxe a vontade de ser alguém melhor, para os meus filhos, para o mundo, para o meu trabalho, tudo por conta deles. Pela primeira vez, em muitos anos, precisei parar tudo. Foram cinco meses hospitalizada, sem saber onde a gente ia parar. Fiz uma ciclagem, para segurar a neném, depois eu tive um descolamento de placenta, foram dois episódios difíceis. Mas de muito aprendizado.

A mudança de canal foi repleto de rumores sobre possíveis brigas na antiga emissora, o SBT. Mas a estrela ,que começou em programas infantis, negou:

- A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam, mas eu precisava desse movimento, quando fiz 50 anos de idade alguma chavinha mudou.

Revelando para os fãs a data de estreia, sem muitos detalhes, na nova casa, Eliana contou uma curiosidade:

- É curioso, vou estrear na Rede Globo em agosto, é um mês de estreias na minha vida profissional e não foi eu que escolhi. Agosto foi quando eu me tornei mãe pela primeira vez.