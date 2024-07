Exercício do futebol. Os campeões se espalham. Levam suas histórias pelo Brasil. Não esquecem o Ramalhão. “Pessoal, ‘tou’ indo embora, hein!”

Rafael. O mais novo da turma. Nascido em 1985. Está bem, no Serrado.

Dedimar, o capitão, o único que jogou as 11 partidas na campanha de 2004 pela Copa do Brasil. Dirige escolinha de futebol em Salvador.

Alex, zagueiro. Vive em Santa Catarina.

Gabriel. Auxiliar-técnico no Hercílio Luz, líder da Série B do campeonato catarinense.

Celinho. Auxiliar-técnico no Flamengo, de Guarulhos.

Diego. Permanece em Santo André. Trabalha em escola.

Romerito. Fazendeiro em Goiânia.

Barbieri. Onde está você, Barbieri?

Elvis. Treinador em Capela, Alagoas.

Sandro Gaúcho. Tem escolinha em Tampa, na Flórida (EUA).

Osmar. Vive em Marília.

Mauricio. Está no Guarani de Campinas.

Marcos Duque Bueno, o roupeiro Scru. Saudades.

Júlio César. Secretaria de Esportes em Garça (SP).

Junior. Viveu na Itália. Passou por Indaiatuba (SP). Hoje vive no Paraná.

Gustavo. Diretor no Santos FC.

Da Guia. Vive em Bragança Paulista.

Dirceu. Vive em Cabo Frio (RJ).

Ramalho. Treinador em Guaranésia (MG).

Dodô. Vive em Caieiras (Grande São Paulo).

Ronaldo. Tem escolinha de futebol em São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo.

Marquinhos. Em 2006 estava no Anapolina (GO).

Careca. Trabalha na Zona Leste de São Paulo.

Makanaki. Está no Guarujá.

Sérgio do Prado. Guarani.

Sergio Soares. Encerrou carreira de jogador no Santo André no início de 2004, passando a auxiliar-técnico. Hoje é técnico do Juventus.

Dr. Rui de Oliveira. Médico. São-bernardense. Filho do craque Odilon, de uma família cujas raízes se perdem na história de São Bernardo. Mantém clínica de medicina esportiva no Centro da cidade.

Péricles Chamusca. Técnico na Al-Taawoun, da Arábia Saudita.

Tássio. Nosso informante. Técnico no 15-Jaú.

CONSTRUÇÃO

Boleiros. É um exercício. Feito com o presidente Celso e com o craque Tássio de improviso, sem aviso prévio. Ajude-nos na ampliação, atualização e/ou correção da listagem. Eles foram protagonistas de um momento único do futebol do Grande ABC. Podem e devem ser lembrados. Reunidos. Aclamados heróis de um futebol que resiste neste Grande ABC de Deus.

HOMENAGEM

Daniel Zinatto, o Galinha do Amendoim. Natural de Ribeirão Preto (12-3-1959). Vive em Santo André desde 1961, com breve passagem pelo futebol do Nordeste. Torcedor do Ramalhão e de todos os times. Vende amendoim nos estádios. Tem marketing próprio: distribuí amendoins torrados e o torcedor acaba comprando.

Pra vender mais, usa do bordão “Pessoal, ‘tou’ indo embora, hein!”

O apelido vem de criança: “Todo filho do meu finado pai tinha uma tarefa. A minha era cuidar das galinhas, de dar ração para as galinhas. Os colegas me chamavam pra jogar futebol. Eu tinha que, primeiro, cumprir minha tarefa”.

– Vamos chamar o rapaz que cuida das galinhas.

E ficou Galinha – mais tarde, Galinha do Amendoim.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Agora, sim, a mensagem emocionada do presidente Celso Luiz de Almeida.

Crédito da foto 1 – Daniel Andrade, historiador das torcidas organizadas do EC Santo André

GALINHA DO AMENDOIM. Me dou bem com a imprensa. Jornalistas, arbitragem, chegam primeiro. Ficamos batendo papo, no maior respeito. Se sai confusão, sou o primeiro a apaziguar, a separar os briguentos. Me sinto um líder dentro do estádio

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 2 de julho de 1994 – Edição 8741

MANCHETE – Consumidor reclama de remarcações. Cesta básica subia 5,06% em URV em uma semana no Grande ABC.

GRANDE ABC – Corredor Polonês vira terra de ninguém. População da área pertencente a Santo André diz que está isolada e esquecida. Área foi alvo de disputas entre cidades.

Crédito da foto 2 – Editoria de Artes/Banco de Dados

CORREDOR POLONÊS. Alvo de disputas entre Santo André e Ribeirão Pires desde 1953. Rio Grande da Serra entra na disputa em 1964. 33 quilômetros de extensão até Paranapiacaba. O prezado leitor saberia informar a origem da expressão ‘Corredor Polonês’?

COPA 94 – Maradona chora na TV: “Nunca precisei tomar remédio algum para jogar”.

Argentinos vivem um dia de velório nacional.

