Obituário - 2 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes da Conceição Santos, 99. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia na Vila Rica, Jandaia do Sul (Paraná). Trabalhadora rural. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Jandaia do Sul (PR).

Elvira Francisca da Silva, 89. Natural de Muzambinho (MG). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zilda Secato Leite, 81. Natural de Jaboticabal (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 27, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.

José Aparecido Furlanetto, 79. Natural de Cambará (PR). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Memorial Planalto.

Aparecida do Nascimento dos Santos, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

José Gean Souza da Silva, 57. Natural de Inajá (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Metalúrgico. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleusa Gonçalves de Oliveira, 53. Natural de Manhuaçu (MG). Residia na Terceira Divisão de Interlagos, em São Paulo. Dia 27, em Santo André. Cemitério Campo Grande, Santo Amaro, Capital.

SÃO BERNARDO

Manoel Humberto, 88. Natural de Siriri (Sergipe). Residia no Centro de Diadema. Dia 27, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

Sigueaki Yagi, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Sueli de Castro Aceto, 44. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Empresária. Dia 27, em Santo André. Eternos Crematório (SP).

SÃO CAETANO

Marina Aparecida Castro, 74. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Reinaldo Ferreira de Andrade, 70. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Severina Maria da Conceição, 88. Natural de Angelim (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Pedro Lima de Almeida, 87. Natural de Piritiba (Bahia). Residia no Parque Paulistano. Dia 27, em Diadema. Parque das Oliveiras, em Mogi das Cruzes (SP).

José Pereira da Silva, 86. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Tereza Bressiani Danhese, 82. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27, em Diadema. Vale da Paz.

Valdelice Costa da Cunha, 80. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Jardim da Colina.

Umbelina Maria de Souza, 62. Natural de Cordeiros (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Eunice Cristina da Silva Barbosa, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 27, em Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Hamilton Sousa do Nascimento, 47. Natural da Barra do Corda (Maranhão). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Weverton dos Santos Rodrigues, 29. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.