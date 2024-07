Momentos opostos de rivais dão o tom no Derby Paulista

Em situações diferentes no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians entram em campo hoje para fazer o Derby Paulista, às 20h, no Allianz Parque.

Superado por 3 a 0 pelo Fortaleza na última rodada, o Verdão tenta voltar a vencer para se manter na briga pela liderança da competição. Neste momento, o Palmeiras soma 23 pontos e precisa conquistar pontuação em seu estádio para não se descolar dos principais rivais na parte de cima da tabela.

O Timão, apesar do empate por 1 a 1 contra o Cuiabá na última rodada, chega para o clássico em um momento de crise. Sem vencer há oito rodadas, o alvinegro tem apenas oito pontos. Uma derrota na partida de hoje, além de afundar ainda mais o Corinthians na zona da degola, pode colocar um ponto final na trajetória do técnico António Oliveira no comando do time. O treinador português é questionado dentro do clube e deu declarações polêmicas nas últimas entrevistas, em que questionou a diretoria corintiana.

Para o compromisso de hoje, a torcida palmeirense coloca as esperanças no retrospecto positivo de Abel Ferreira contra o rival. No comando do Verdão desde 2020, o técnico português foi derrotado contra o Corinthians em apenas uma oportunidade e tenta manter um tabu contra o Timão que já dura quase três anos.

Para o Derby desta segunda, o técnico do Palmeiras não pode contar com o meio-campista Aníbal Moreno e com o atacante Rony, que cumprem suspensão nesta rodada. Além disso, a equipe também pode jogar sem Gabriel Menino e Murilo. Substituídos com dores no último compromisso, os atletas são dúvida para o clássico de hoje.

Por sua vez, o Timão ainda não terá a volta de Fagner, lesionado, assim como do atacante Pedro Henrique e do lateral-esquerdo Palácios. Durante a semana, o clube se despediu do volante argentino Fausto Vera, negociado com o Atlético-MG.

O Derby também marca um importante jogo para o goleiro Matheus Donelli, que ganhou destaque nas partidas do Corinthians após as saídas de Cássio e Carlos Miguel. Na última partida, a cria da base corintiana foi destaque e garantiu o empate contra o Cuiabá ao defender um pênalti.<EM>

O último Derby Paulista, disputado em fevereiro pela fase de grupos do Campeonato Paulista, ficou marcado pelo gol de falta anotado pelo meio-campista Rodrigo Garro no fim do jogo, que garantiu o empate por 2 a 2. Na ocasião, os outros gols foram marcados por Endrick, Flaco López e Yuri Alberto.

Ao todo, Palmeiras e Corinthians realizaram 334 clássicos e o alviverde leva vantagem no retrospecto. São 121 vitórias do Verdão, enquanto o alvinegro levou a melhor em 112 oportunidades. Os empates somam 101.