Simony celebra aniversário após tratamento do câncer

No último domingo, dia 30, Simony, que fez um longo tratamento contra o câncer, celebrou seu aniversário e falou, novamente, sobre as dificuldades que passou ao longo dos últimos dois anos com a doença:

Que loucura é a vida, né? Há 2 anos, em 28 de julho de 2022, descobri um câncer. Tive que me desconstruir como mulher, olhar para o espelho e nem me reconhecer. Tive muito medo de morrer, porém, a minha fé era muito maior. Fiquei careca 2 vezes, fiz 33 radioterapias, fiquei em carne viva.

E continua:

Mas eu sempre tive uma vontade imensa de viver e vocês, minha família, meus amigos, cada um na sua religião, pediram por mim. Olha eu aqui hoje comemorando 48 anos com muito orgulho. Cada marca no rosto, cada cabelo branco tem muita história. Eu sou só gratidão. Primeiramente Deus, meus filhos, minha mãe, meus VERDADEIROS AMIGOS, meu médico maravilhoso e toda sua equipe. 48 anos e 2 ANOS QUE RENASCI. Literalmente me tornando quem sou hoje.

Simony descobriu um câncer no intestino após realizar alguns exames de rotina, uma colonoscopia que detectou um tumor na parte final do intestino, perto da região do ânus, chamado epidermoide.

Em vídeo ao lado do médico responsável pelo seu caso, a cantora falou da importância do exame que realizou e desabafou sobre a doença.