Trânsito intenso e 'Pit Stop Caminhoneiro' marcam a manhã na Anchieta

A Ecovias, concessionária responsável pelas rodovias, informa pontos de lentidão devido ao alto fluxo de veículos no sentido capital nesta manhã de segunda-feira (1). Na Anchieta, o tráfego é intenso do km 13 ao km 10 e do km 18 ao km 17. Já na Imigrantes, os motoristas enfrentam lentidão do km 16 ao km 14.

A concessionária promove hoje, das 8h às 11h, a ação "Pit Stop Caminhoneiro" na base do km 40 da Anchieta. A iniciativa oferece orientações de segurança, entrega de kits lanches, panfletos informativos e testes de glicemia gratuitos aos caminhoneiros que passarem pelo local.

TÚNEIS IMIGRANTES NORTE

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.