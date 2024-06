Naessa revela bastidores de gravações com Bruno e Marrone: - Meu sonho mais antigo

Se tornando cada vez mais um dos nomes promissores da música sertaneja, Naessa falou sobre seu último trabalho. A cantora explicou mais detalhes sobre seus planos futuros e também como foi gravar com artistas como Bruno e Marrone.

Começando a falar mais sobre o planejamento para seu álbum, Naessa revelou que o nome do disco é em homenagem à luta que travou para conseguir ser reconhecida. Além disso, a cantora comemorou a boa recepção que suas parcerias tiveram entre seus fãs.

- Lá atrás, quando comecei na música, não tinha apoio de ninguém além da minha família e amigos. Não tinha empresário, não tinha estrutura, não tinha nada. Mas tinha um sonho e tinha muito amor pela música, então, cada degrau que eu subo deve ser considerado, agradecido, reconhecido e valorizado. Gravar o DVD Mais Um Degrau foi o meu degrau mais importante na minha vida até hoje, pois foi uma conquista incrível de gravar músicas maravilhosas em uma estrutura de palco, filmagem e som impecáveis, além de todas as participações maravilhosas que eu tive a oportunidade de dividir palco! Cada participação foi única e o público recebeu extremamente bem todas as canções: Então Tá Combinado, com Bruno e Marrone, Flash, com Hungria, Rindo Pra Mim, com Diego e Victor Hugo, Promessinha, com MC Don Juan.

Mesmo que seja um dos nomes mais promissores do sertanejo atual, Naessa revelou que adora misturar ritmos e seu encontro com MC Don Juan foi muito legal.

- Eu sou da resenha e adoro conhecer pessoas e viver novas coisas. Com a participação de MC Don Juan não poderia ser diferente. Adoro todos os ritmos brasileiros, a música como um todo me encanta. O Mc Don Juan é um fofo porque a gente não se conhecia até o dia da gravação e o melhor de tudo é que ele chegou chegando, mega simpático e cativou amim e a todos da produção como se a gente se conhecesse há anos.

A oportunidade de gravar a música Então Tá Combinado, com Bruno e Marrone aconteceu através de seu produtor. Isso porque eles são amigos e o membro da equipe de Naessa mostrou a canção para Bruno.

- O Bruno é um grande amigo do meu produtor Júnior Melo e quando comecei a trabalhar com ele, tive a oportunidade de encontrar o Bruno em várias resenhas. Eu já falei algumas vezes, mas cantar com o Bruno era meu sonho mais antigo e nessas resenhas pude me aproximar mais e ganhar mais confiança até que chegou o grande dia. Agora, o Bruno é um grande amigo meu e meu principal exemplo vocal, sou de dentro da casa dele e nem nos meus maiores sonhos imaginei um dia viver tudo isso que estou vivendo nesse momento.

Depois de fazer o meio de caminho entre Naessa e a dupla sertaneja, o próprio Bruno chegou para convidar a cantora a gravarem a canção.

- A oportunidade de gravar com Bruno e Marrone surgiu de um próprio convite do Bruno que ouviu a música Então Tá Combinado e chegou para mim do nada em uma resenha que estávamos, tomando uma juntos e perguntou: Topa gravar essa música comigo? E é óbvio que eu nem pensei para responder, não é? Já logo falei SIM óbvio! Acho essa história muito especial e amo sempre contar, porque esse convite é também sobre Mais Um Degrau na minha carreira, tenho a oportunidade de ser amiga do meu maior ídolo.

De Goiânia a Portugal, as novidades em sua carreira abrangem seus fãs em vários lugares do mundo. A cantora sertaneja revelou que em breve quem curte sua música vai poder aproveitar bastante:

- As novidades quentes são que em breve vamos gravar um novo DVD que estamos planejando ser em Goiânia e que já estamos começando a organizar a audição das músicas! É um mix de sentimentos, surge a ansiedade, a vontade do novo, a vontade de que a minha voz chegue a cada vez mais corações. Outra novidade legal é que dia 01 de junho acontecerá a Quarta Resenha da Naessa, a minha própria festa em que convido artistas amigos meus para cantar junto comigo. E, além disso, muito provavelmente, vamos voltar em Portugal para novos shows até o fim de 2024!