Palavra do Leitor - 30 de junho de 2024

Eduardo Vidoski

‘Eduardo Vidoski se alia a Tite após indireta para Auricchio’ (Política, ontem). Infelizmente a política é feita de oportunidades, mas, Eduardo, achei que você era diferente. Infelizmente me decepcionei. É igual todos os políticos; só pensa em si próprio.

Luiz Carlos Polli

do Instagram

Dinheiro público

‘Precisamos de uma cidade que respeite o dinheiro público, diz Fabio Palacio’ (Política, ontem). Ano eleitoral eles e elas falam a mesma coisa. Mas depois... Uns não sabem nem cuidar da população, outros ficam vendendo os espaços públicos para incorporações imobiliárias etc.

Diaulas Ullysses

do Instagram

Japoneses

A imigração japonesa teve início no Brasil em junho de 1908, com a chegada ao porto de Santos do navio chamado Kasato Maru. Nossos irmãos nipônicos nos trouxeram suas crenças espirituais, como o budismo e o xintoísmo, danças típicas e artes marciais, como judô e caratê. Por tantas influências, culturas e cultivos no campo, foram chamados de deuses da agricultura. O Brasil foi e continua sendo, também, contemplado e agradecido pelo que recebemos de seus verdadeiros heróis e heroínas, tais como Haruo Ohara, Tomie Ohtake, Tikashi Fukushima, Manabu Mabe, Tizuka Yamazaki, Daniele Suzuki e muitos outros. E é em razão dessa nossa histórica e sólida irmandade e amor por vocês, nossos irmãos e irmãs japoneses, que lhes devemos nosso reconhecimento e nossa gratidão por tudo e tanto.

Cecél Garcia

Santo André

Desemprego

Bons motivos para comemorar os números da pesquisa Pnad Continua, sobre desemprego no trimestre, como divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na sexta-feira, que indica que houve um recuo importante no desemprego, caindo para 7,1%. Bem inferior ao do mesmo período de 2023, com índice de 8,3%. A renda média do trabalhador teve alta de 5,6%, ficando em R$ 3.181. Já a massa salarial auferida por todos trabalhadores no citado trimestre chegou a R$ 318 bilhões, com alta de 9% sobre o mesmo período do ano passado. E no trimestre foram abertas 1,081 milhão de vagas. E o total de pessoas ocupadas atingiu a marca de 101, 3 milhões. E a população desocupada ficou em 7,783 milhões.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Greve na Basf

‘Trabalhadores da Basf podem reiniciar greve na próxima semana’ (Economia, ontem). A reforma trabalhista destruiu o poder de negociação dos trabalhadores.

Claudinei Bastos

do Instagram

Dudu

Escrevo para manifestar meus profundos sentimentos e comunicar o falecimento de meu amigo de infância e de futebol Olegário De Oliveira Toloi, Dudu, grande jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, que brilhou por muito tempo pelos campos do Brasil. Tenho grandes recordações de tempos que jogamos juntos em Araraquara, pelo time infantil da ADA (Associação Desportiva Araraquara). Que descanse em paz!

Antenor Biolcatti

Santo André