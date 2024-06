Artista plástica andreense expõe na Pinacoteca de São Bernardo

A artista andreense Cristina Suzuki, 56 anos, abre neste sábado, na Pinacoteca de São Bernardo, sua mais nova exposição intitulada “Fazer muitas coisas com uma coisa só”. Sob curadoria de Paula Borghi, cerca de 14 trabalhos que contam com 189 peças estarão reunidas na mostra, cujo projeto foi contemplado no edital ProAC 12/2023 de artes visuais e produção de exposição inédita e teve apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Cristina comemora: “Esta exposição está além de uma celebração de 20 anos de produção artística. É também para pontuar todo este tempo de construção da minha atuação como artista e agente no circuito”.

As obras da artista, realizadas em técnicas variadas como gravura, carimbo, fotografia, vídeo, instalação e objeto, representam e dimensionam a força de seu trabalho, em uma clara referência sobre a luta de classes com atualizações fundamentadas por pensamentos feministas.

Uma parte da exposição nasce das origens de Suzuki, que vive no bairro Parque Oratório e trabalha em Santo André desde 1999. Algumas das obras são sobre bandeiras que a artista levanta como uma forma de protesto contra o mercado da arte, que, em sua visão, se apropria e explora os meios de produção artísticos, onde seus “operários” não são assalariados e não têm direitos trabalhistas.

A exposição está disponível para visita a partir das 14h de hoje, na Pinacoteca de São Bernardo, situada na rua Kara, 105 – Jardim do Mar.