Invicto e líder isolado, Azulão mede forças com o União Suzano

O São Caetano demonstra ter superado o rebaixamento para a Série A-4 do Estadual, com um bom início na Copa Paulista. Invicto e líder isolado, o Azulão espera manter a boa fase diante do União Suzano, às 15h de hoje, no Estádio Anacleto Campanella.

Com uma vitória e um empate na tabela, o São Caetano acumula quatro pontos e é o líder do Grupo 5. Para se distanciar dos oponentes, o time da região espera bater a equipe de Suzano, que chega para o confronto com dois empates acumulados.

Os torcedores interessados em apoiar o São Caetano no estádio podem garantir as entradas no site tickethub.com.br. Preços: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).