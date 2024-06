Trabalhadores da Basf podem reiniciar greve na próxima semana

Em assembleia realizada ontem na portaria da empresa, os trabalhadores da Basf, de São Bernardo, decidiram que na próxima semana poderão reiniciar a greve. Tudo vai depender da resposta da indústria química às propostas que foram apresentadas na segunda-feira, durante audiência no TRT (Tribunal Regional do Trabalho). Na ocasião eles aceitaram a cláusula de paz proposta pela corte e interromperam a paralisação, iniciada no dia 20.

Segundo o secretário de Administração do Sindicato dos Químicos do ABC, Fábio Lins, na segunda-feira a Basf deverá apresentar a resposta às reivindicações feitas pelos trabalhadores e aí uma nova assembleia será realizada. No dia 3 deverá ocorrer a segunda reunião entre as partes, mais uma vez mediada pelo TRT.

O sindicato contesta a decisão da Basf de encerrar a fabricação de tintas automotivas. E negocia com a firma um pacote de compensações para os funcionários que serão atingidos.

A entidade pede a manutenção dos empregos e/ou pacote para os trabalhadores que contempla estabilidade até junho de 2029; pacote de proteção econômico de 25 salários e mais oito salários por ano trabalhado, além de 24 meses de convênio médico; e manutenção do pagamento do adicional de periculosidade para o setor de tintas imobiliárias.

Por nota divulgada no início da semana, a Basf afirmou que a empresa “segue aberta a dialogar e que não poupará esforços para garantir que o impacto sobre seus colaboradores e colaboradoras, parceiros, fornecedores e clientes seja o menor possível”.