Fernando Rocha faz relato após ser diagnosticado com herpes zoster: - Dor muito grande

Fernando Rocha usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre uma doença que está enfrentando e deixar um alerta aos seguidores. Na última quinta-feira, dia 27, jornalista e ex-apresentador da Globo, revelou que havia sido diagnosticado há uma semana com herpes zoster, causada pelo vírus Varicela-Zoster [VVZ], o mesmo que provoca a catapora e pode se manter oculto no sistema nervoso da pessoa por anos.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele começa dando seu depoimento e conta que a doença - cujo sintoma mais característico são dolorosas erupções cutâneas em regiões como tórax, costas e pescoço - pode estar relacionada à baixa imunidade e fatores emocionais.

- Queria dar um depoimento sobre uma doença que estou enfrentando esses dias chamada herpes zoster. Se você já teve catapora, tem mais de 40, 45 anos, você pode ter herpes zoster. É uma doença que acontece também com relação à baixa imunidade, fatores emocionais. Mas, enfim, esse vírus da catapora, chamado varicela-zoster, fica armazenado no corpo, esperando uma janela de oportunidade.

Fernando confessou não saber exatamente o que o levou a contrair o problema de saúde. No entanto, o jornalista disse que já está realizando o tratamento adequado.

- Essa janela vem com a baixa imunidade, com variações emocionais. Sem saber precisar exatamente o que foi que desencadeou isso, mas estou com herpes zoster há cerca de uma semana. Já tomei os remédios antivirais que são necessários durante uma semana e agora estou encarando as sequelas dessa doença que é a dor. Mas é uma dor muito grande. É uma dor lancinante, é como se fosse uma espada fincando na parte da costela, perto do coração? E tem a ver com as emoções que a gente guarda na vida, que vão se acumulando, enfim, não sei dizer, mas são variações emocionais.

Vale lembrar que herpes zoster não só causa erupções cutâneas, como também possui como sintomas vermelhidão, dor intensa, coceira, sensação de queimação, formigamento e mal-estar geral. A doença ainda pode ter complicações graves e a mais comum entre elas é a neuralgia pós-herpética, fazendo com que o paciente enfrente dor persistente por anos.